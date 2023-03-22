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В РГАТУ прошел первый региональный форум руководителей школьных лесничеств

В понедельник, 20 марта, в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» РГАТУ имени Костычева прошел первый региональный форум руководителей школьных лесничеств.

Мероприятие состоялось при поддержке министерства природопользования Рязанской области в преддверии Международного дня леса и в рамках Десятилетия науки и инноваций в России. Его цель — обмен опытом, популяризация лесных профессий и профориентация учащихся школ региона.

На одной площадке встретились 20 руководителей и педагогов школьных лесничеств Рязанской области и экологических центров Рязани. Спикерами форума выступили ведущие специалисты в области лесного хозяйства и лесохозяйственного образования.

Участников форума приветствовали ректор Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин и первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов.

Приветствуя участников форума, ректор подчеркнул, что форум должен стать стартовой площадкой для дальнейшего развития системы школьных лесничеств, выработки форм и методов профессионального самоопределения школьников, площадкой, где можно расширить свой теоретический запас знаний.

Александр Акимов отметил, что школьные лесничества, созданные в регионе, являются одной из эффективных форм трудового воспитания детей, эколого-просветительской деятельности и подготовки отраслевого кадрового резерва.

На форуме обсудили экологические аспекты современного лесоустройства, вопросы санитарного состояния лесных насаждений в регионе, подходы к организации работы школьных питомников и привлечению к научной деятельности школьников, были анонсированы Всероссийские и региональные акции и мероприятия для возможного участия школьников, а также определены перспективы развития сотрудничества в данной области.

Перед участниками форума выступили специалисты Рязанской городской станции юных натуралистов, Центра защиты леса Рязанской области, регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос».