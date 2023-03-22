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В Пензенской области женщина убила поленом мужа, требовавшего принести алкоголь

В Пензенской области женщина убила поленом мужа, требовавшего принести алкоголь. Об этом в сред, 22 марта, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел 14 февраля. После застолья мужчина разбудил жену и потребовал принести ему еще спиртного. Между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина взяла полено и нанесла несколько ударов по голове мужчины. После этого она легла спать.

Утром женщина нашла мужа мертвым и обратилась к соседям, которые вызвали врача.

Сейчас россиянка находится под стражей.