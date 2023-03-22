В Омске мужчина убил друга, потому что он назвал его подкаблучником

В Омске мужчина убил друга, потому что он назвал его подкаблучником. Об этом в среду, 22 марта, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, приятели выпивали дома у обвиняемого. Его жена квартиры хотела спать и сказала, что пора расходиться. Гость уходить не хотел назвал друга подкаблучником. Между друзьями произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры взялся за нож.

Потерпевший скончался на месте преступления. У него остался семилетний сын.

Обвиняемый сейчас находится в СИЗО.