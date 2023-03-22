В Москве мужчина растлил девочку в лифте

В Москве мужчина растлил девочку в лифте. Преступление произошло во вторник, 21 марта. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Мужчина напал на 13-летнюю девочку в кабине лифта. Жертва сразу же рассказала о случившемся родителям. Те незамедлительно обратились в полицию. В короткий срок злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1977 года рождения, арендующий жилье в том же подъезде, где было совершено преступление.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».