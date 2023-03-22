В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

С подозрением на сибирскую язву госпитализировали пациента в больницу Подмосковья. Информация об этом размещена на сайте Роспотребнадзора. Сообщается, что гражданин прибыл в Московскую область из Республики Чувашия.

Специалисты ведомства уже начали проводить расследование, принимаются противоэпидемические меры, по месту прибывания пациента провели дезинфекцию.

Ранее телеканал РБК сообщил о трех случаях сибирской язвы в Чувашии.

Справка

Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает в короткие сроки и остро.