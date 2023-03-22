В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
С подозрением на сибирскую язву госпитализировали пациента в больницу Подмосковья. Информация об этом
Специалисты ведомства уже начали проводить расследование, принимаются противоэпидемические меры, по месту прибывания пациента провели дезинфекцию.
Ранее телеканал РБК
Справка
Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает в короткие сроки и остро.