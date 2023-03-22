В Кораблинском районе бывшую сотрудницу администрации приговорили к семи годам тюрьмы за взяточничество

В Кораблинском районе бывшую сотрудницу администрации приговорили к семи годам тюрьмы за взяточничество. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следствие установило, что в 2018 году обвиняемая способствовала продаже квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки администрацией муниципального образования квартир для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за квартиры, подозреваемая получала от них взятки.

Общая сумма полученных взяток составила 539 тысяч рублей. Кроме того, установлен факт покушения обвиняемой на получение взятки в размере 208 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела женщина пыталась воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в том числе воздействуя на свидетелей. Свою вину она не признала.

Женщину приговорили к 7 годам и 10 месяцам колонии общего режима.