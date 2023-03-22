В Челябинске на экзамене по вождению ученик залил перцовкой инспектора ГИБДД

Молодой человек по имени Роман сдавал экзамен на получение водительских прав. Ему не понравились претензии инспектора ГИБДД и он распылил ему в лицо баллончик перцового газа.

В Челябинске на экзамене по вождению ученик залил перцовкой инспектора ГИБДД. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

По информации канала, молодой человек по имени Роман сдавал экзамен на получение водительских прав. Ему не понравились претензии инспектора ГИБДД и он распылил ему в лицо баллончик перцового газа.

Пострадавший лейтенант полиции обратился в медучреждение с химическим ожогом обоих глаз. В отношении Романа решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 318 статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Фото из Telegram-канала 112.