В Челябинске на экзамене по вождению ученик залил перцовкой инспектора ГИБДД
Молодой человек по имени Роман сдавал экзамен на получение водительских прав. Ему не понравились претензии инспектора ГИБДД и он распылил ему в лицо баллончик перцового газа.
В Челябинске на экзамене по вождению ученик залил перцовкой инспектора ГИБДД. Об этом сообщил
По информации канала, молодой человек по имени Роман сдавал экзамен на получение водительских прав. Ему не понравились претензии инспектора ГИБДД и он распылил ему в лицо баллончик перцового газа.
Пострадавший лейтенант полиции обратился в медучреждение с химическим ожогом обоих глаз. В отношении Романа решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 318 статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Фото из Telegram-канала 112.