В центре Рязани засняли опасный маневр водителя на белой «Киа»
В Рязани, на перекрестке площади Ленина водитель белой «Киа» нарушил сразу несколько правил дорожного движения, развернулся в неположенном месте с крайнего правого ряда и проехал на красный. Об этом
На видеосъемке с регистратора видно, как автомобиль движется по направлению к центру, останавливается на запрещающий сигнал светофора, потом резко объезжает три ряда и разворачивается.
Автор поста попросил участников сообщества прокомментировать видео, но сделать это без гнева.