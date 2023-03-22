В центре Рязани засняли опасный маневр водителя на белой «Киа»

В Рязани, на перекрестке площади Ленина водитель белой «Киа» нарушил сразу несколько правил дорожного движения, развернулся в неположенном месте с крайнего правого ряда и проехал на красный. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На видеосъемке с регистратора видно, как автомобиль движется по направлению к центру, останавливается на запрещающий сигнал светофора, потом резко объезжает три ряда и разворачивается.

Автор поста попросил участников сообщества прокомментировать видео, но сделать это без гнева.