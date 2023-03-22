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В Белгородской области при обстреле села погиб мужчина

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Борисовка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб сторож.

Помимо этого, пишет Гладков, осколки снарядов повредили три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены газо- и электроснабжение в селе.

Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела.