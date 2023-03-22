ТК «Город»: Ущерб от пожара на складе текстиля в Турлатове составил более миллиона рублей

Рязанская телекомпания «Город» в выпуске новостей назвала ущерб от пожара на складе текстиля в Турлатове. Он, как сообщает телекомпания, составил боле миллиона рублей.

Также корреспондент рассказал, что склад принадлежал предпринимателю из Москвы. Последний завоз товара был месяц назад.

Напомним, пожар начался в среду, 22 марта, в 10:07, в 13:07 минут его локализовали, 14:35 минут — ликвидировали открытое горение на площади 700 квадратных метров.

Смотрите фоторепортаж РЗН. инфо с тушения пожара.