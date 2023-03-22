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Студенты РГАТУ посетили выставку «ModernBakeryMoscow 2023»

Студенты РГАТУ имени Костычева посетили Международную специализированную выставку для хлебопекарного и кондитерского рынка «ModernBakeryMoscow 2023».

Экскурсию организовали для обучающихся третьего курса технологического факультета (направление «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции») в целях повышения престижа аграрного образования и вовлечения студентов в выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые Минсельхозом России и с участием Минсельхоза России в 2023 году, и в соответствии с определенным университетом перечнем мероприятий международного, федерального и регионального уровней.

Будущие технологи изучили на выставке цикл производства и реализации кондитерских и хлебобулочных изделий, ознакомились с новыми технологическими решениями ведущих международных производителей и тренды кондитерского рынка 2023 года, продукцией российских производителей, таких как «Берта», «Восход», «Иртыш», «КБ-НС», «Практика» и др. Студенты посетили площадки, на которых демонстрировались технологии новых игроков из стран Азии и Ближнего Востока.

Выставка проходит с 21 по 24 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.