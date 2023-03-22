Стала известна зарплата рязанских таксистов

По данным сервиса вакансий hh.ru работодатели Рязанской области предлагают водителям такси зарплату 50 тысяч рублей, что ниже, чем в целом по стране. Водитель такси c личным автомобилем зарабатывает больше, разбег от 60 до 120 тысяч рублей на руки.

С начала года по России опубликовано более тысячи вакансий для водителей такси. В пятерку лидеров по спросу вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край. Средняя предлагаемая зарплата составила 85 тысяч.