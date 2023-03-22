Рязанские «Паруса» взяли курс на экономию на домашнем интернете МТС для тысячи семей

МТС оцифровала два многоквартирных дома в ЖК «Паруса», где проживает 928 семей. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету на скорости 500 Мбит/с.

Теперь жители двух многоквартирных домов по адресам Солотчинское шоссе, дома №№ 4 и 4, корпус 1 могут не только пользоваться домашними гаджетами, смотреть цифровое ТВ, но и подключать «умные» устройства, которые делают жизнь более комфортной. Это управляемые светильники и розетки, Smart-телевизоры, пылесосы и другие бытовые приборы и датчики.

Подключение к высокоскоростному домашнему интернету дает возможность просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. Качество фиксированной связи МТС позволяет работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и спортивные программы в высоком разрешении, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов. Кроме того, у жителей ЖК «Паруса» появилась возможность экономить на услугах связи, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION.

«Сегодня без интернета сложно представить свою жизнь, при этом растет и число одновременно используемых в доме цифровых устройств — смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение. Домашний сверхбыстрый интернет доступен нашим абонентам при условии использования тарифов линейки „ МЫ МТС+ 500 IP “. Они будут особенно актуальны для семей, где каждый сможет скачивать тяжелый контент, просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой. Воспользовавшись подобным тарифом, можно сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 10 тысяч рублей в годовом пересчете», — отметил директор филиала МТС в городе Рязани Александр Ляк.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС также стал доступен жителям ЖК «Лето», «Олимпийский», «Голландия», «Метро-парк», а также в домах, расположенных на улицах Полетаева, Ушакова, Касимовском шоссе, Михайловском шоссе и других районах города. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей в Рязани и Рыбном доступ к высокоскоростному домашнему интернету и цифровому ТВ от МТС имеют более 240 тысяч семей.