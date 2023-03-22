Рязанская полиция ищет свидетелей наезда на 12-летнюю девочку
Рязанская полиция ищет свидетелей наезда на 12-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального
Авария произошла во вторник, 14 марта, примерно в 12:20, около строения № 1 района Сысоево.
84-летний мужчина на ВАЗ сбил 12-летнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу в неположенном месте. В результате аварии девочку с травмами госпитализировали.
Тех, кто располагает информацией о ДТП, просят сообщать по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.