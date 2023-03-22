Рябков: риск ядерного конфликта сейчас наиболее высок, чем за все последние десятилетия

Риск ядерного конфликта сейчас наиболее высок, чем за все последние десятилетия. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 22 марта, на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", — отметил политик.

Рябков подчеркнул, что Россия придерживается того, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.