Россиянам рассказали о новом виде хакерских атак

В России участились атаки хакеров при помощи программ-шифровальщиков. Цель — вывод из строя компьютеров без возможности восстановления даже за деньги, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

По словам главы управления киберразведки фирмы Олега Скулкина, шифровальщики активны последние несколько лет. Также появляются и новые модификации вредоносного ПО. Отмечается, что хакеры атакуют как частные компании, так и простых пользователей. «Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления», — заявил Скулкин.

Эксперт отметил, что одним из подобных примеров стала атака группы Key Wolf — специалисты обнаружили ее в марте. Так, злоумышленники распространили файл с программой, которая кодирует все данные на компьютере. В сообщении отмечается, что у жертв нет возможности дешифровать данные. Программа шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол картинку с логотипом группировки и выводит на экран сообщение на английском языке. «В нем говорится о цели атаки — уничтожить российские компьютеры. Мошенники предлагают помочь им в этом, а для этого требуется перевести деньги на их биткоин-кошелек», — заявили в компании.

Для защиты от вредоносных файлов, распространяемых по электронной почте, эксперты порекомендовали пользоваться блокировщиками спама и опасных писем.