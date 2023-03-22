Россиянам рассказали о новом виде хакерских атак

В России участились атаки хакеров при помощи программ-шифровальщиков. Цель — вывод из строя компьютеров без возможности восстановления даже за деньги, пишет
По словам главы управления киберразведки фирмы Олега Скулкина, шифровальщики активны последние несколько лет. Также появляются и новые модификации вредоносного ПО. Отмечается, что хакеры атакуют как частные компании, так и простых пользователей. «Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления», — заявил Скулкин.
Эксперт отметил, что одним из подобных примеров стала атака группы Key Wolf — специалисты обнаружили ее в марте. Так, злоумышленники распространили файл с программой, которая кодирует все данные на компьютере. В сообщении отмечается, что у жертв нет возможности дешифровать данные. Программа шифрует данные на жестких дисках, ставит на рабочий стол картинку с логотипом группировки и выводит на экран сообщение на английском языке. «В нем говорится о цели атаки — уничтожить российские компьютеры. Мошенники предлагают помочь им в этом, а для этого требуется перевести деньги на их биткоин-кошелек», — заявили в компании.
Для защиты от вредоносных файлов, распространяемых по электронной почте, эксперты порекомендовали пользоваться блокировщиками спама и опасных писем.