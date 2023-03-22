Рогов: Киев готовит удары в Запорожской области
Украинские войска готовят удары в запорожской части линии фронта. Об этом сообщило
По его словам, ВСУ готовят несколько ударов, часть из которых будут отвлекающими, а часть — основными. «Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации», — сказал Рогов.
Он отметил, что у войск Украины есть задача по выходу к побережью Азовского моря в направлении Бердянска и Мелитополя.
Также Рогов не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя.