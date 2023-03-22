Президент Путин одобрил инициативу ЕР о ремонте школ и колледжей

Как сообщает сайт партии «Единая Россия, президент Владимир Путин встретился с главой фракции партии в Госдуме Владимиром Васильевым. Путин
«Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно», — подчеркнул президент.
В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что «Единая Россия», как фракция большинства в Госдуме, принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей.
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«Пятнадцать законопроектов принято в первом чтении. В их числе — о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными. То, о чем вы говорили», — пояснил Владимир Васильев и сообщил, что также на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
Помимо этого, «Единая Россия»
«Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно — социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пени за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест», — подчеркнул Владимир Васильев.
По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чем нуждаются бойцы.
Отдельно Владимир Васильев
«Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы — всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений сократилась вдвое. Это ресурс — построенные школы, детские сады», — подчеркнул Владимир Васильев.
Говоря о программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.
«Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте», — сказал Владимир Васильев.
Владимир Путин
«Я правительству дам поручение проработать обязательно», — сказал он.
Поддержку президента
«Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно десять миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте», — отметил Владимир Васильев.
«Обязательно посмотрим», — сказал президент.