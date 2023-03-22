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Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев о нехватке общественного транспорта

В среду, 22 марта, на заседании правительства Рязанской области Павел Малков зачитал сообщения рязанцев, заявивших о нехватке общественного транспорта на Михайловском шоссе.

Мэр города Елена Сорокина рассказала, что для жителей Михайловского шоссе запустили автобус № 13. По ее словам, с начала года на маршруте работает девять машин. Поступление нового транспорта по программе лизинга планируется в мае-июне текущего года.

Губернатор подчеркнул, что хоть жалоб на общественный транспорт стало меньше, но они все равно есть.

Он попросил мэрию и минтранс предоставить ему аналитику, какие маршруты муниципальные, а какие принадлежат частным перевозчикам.

«Кто на каких условиях работает, как будет осуществляться контроль за графиком работ перевозчиков и как планируется закрывать высоконагруженные направления», — заключил Малков.