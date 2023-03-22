Павел Малков обратил внимание на плачевное состояние дорог в регионе

В среду, 22 марта, на заседании правительства Рязанской области Павел Малков обратил внимание на состояние дорог в регионе. Он отметил, что только после нового года произошло более 40 переходов температуры через 0 градусов, что сказывается на состоянии дорожного полотна.

«Снег сходит, асфальт под ним тоже. Мягко говоря, дороги не в самом лучшем виде. Я сам езжу по ним и вижу, как это выглядит», — рассказал губернатор.

В региональном минтрансе сообщили, что для устранения ям «Рязаньавтодор» сформировал 30 рабочих бригад, которые заделают дороги. В период с 27 марта по 15 апреля начнут работу асфальтобетонные заводы, что позволит заделать ямы горячей смесью. В приоритете будут дороги с интенсивным движением и школьные маршруты.

В Касимовском районе планируют провести ремонтные работы на трассах «Тума-Касимов», «Нижний Новгород-Касимов», «Касимов-Шилово».

По словам мэра Елены Сорокиной, в Рязани дирекция благоустройства города поэтапно приступит к заделыванию 89 дорожных участков литейной смесью. Она добавила, что в областном центре работы возобновятся на 17 участках по двухлетнему контракту.

Павел Малков подчеркнул, что ждет новые подходы в работе и жесткого контроля.