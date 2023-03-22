На Алтае в ДТП погибла 24-летняя девушка

На Алтае в ДТП погибла 24-летняя девушка. Об этом сообщило издание « Новости Горного Алтая ».

Авария произошла в ночь на среду, 22 марта, около 00:13, в селе Дубровка. 24-летняя женщина ехала на Subaru Legacy. Она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП девушка погибла до приезда «скорой». В пресс-службе республиканского МВД отметили, что она не была пристегнута ремнем безопасности.

По факту аварии проводится проверка.