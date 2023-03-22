Минздрав опубликовал приказ о медосмотре рязанцев 1996—2005 годов рождения для военной службы

Минздрав опубликовал приказ о медосмотре рязанцев 1996—2005 годов рождения для военной службы. Соответствующий документ , подписанный главой министерства, опубликовали 20 марта.

Речь идет о медицинском обеспечении весеннего призыва в апреле-июле 2023 года. Согласно приказу, медицинские учреждения Рязанской области должны предоставить в военкоматы списки и необходимые документы юношей, которые состоят у них на учете и переболевшие в течение последнего года инфекционными и паразитными заболеваниями.

Кроме того, главврачи должны направить медработников для работы в призывной комиссии. Информацию о по итогам призыва больницы должны направить до 25 июля.

Для тех рязанцев, которые временно негодны для службы, организуют необходимое лечение.