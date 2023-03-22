Минобороны сообщило об уничтожении свыше 400 украинских военных

Минобороны сообщило об уничтожении 480 украинских военных. Данные на 22 марта привел официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Купянском направлении российские войска ликвидировали более 50 военных, на Южнодонецком и Запорожском — около 40, на Донецком — более 300, на Краснолиманском — более 90.

Помимо этого, российские солдаты уничтожили 26 украинских беспилотников, сбили три снаряда HIMARS. В Харьковской области военные сбили украинский вертолет Ми-8. В Запорожской области вооруженные силы России уничтожили склад топлива, в Харьковской области — склад боеприпасов. Также военные поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.