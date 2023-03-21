Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением

Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением. Текст с соответствующим проектом постановления опубликовало РИА Новости 21 марта.

В документе поясняется практика привлечения к ответственности граждан за военные преступления. В частности, сообщается, что сдача в плен при возможности решительного сопротивления является преступлением. За него нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

К преступлениям также относится добровольная сдача в плен, однако исключением может стать беспомощное состояние из-за тяжелого ранения или контузии.

Избежать уголовного наказания за добровольную сдачу в плен можно:

преступление совершено впервые;

военнослужащий принимал меры для освобождения и вернулся в часть либо к месту службы, а также не совершил в плену других преступлений.

При переходе на вражескую сторону военному грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену.