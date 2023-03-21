В Якутске мужчина убил бывшую сожительницу, ее парня и покончил с собой

В Якутске мужчина убил бывшую сожительницу, ее парня, а после покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Трагедия случилась в Строительном округе города. 44-летний мужчина захотел вернуть 31-летнюю бывшую девушку.

После этого якутянин взял охотничье ружье «Benelli» калибра 12 миллиметров, приехал в гости к возлюбленной и выстрелил ее 24-летнему парню в голову. Девушке мужчина прострелил голову и грудь. После этого якутянин покончил с собой.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Отмечается, что ранее к жильцам квартиры не было претензий ни у соседей, ни у полиции.