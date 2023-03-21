В Воронеже нашли трупы двух зарезанных женщин

В Воронеже нашли трупы двух зарезанных женщин. Об этом сообщило издание « Мое ».

Тела обнаружили в понедельник, 20 марта, в Суворовском переулке.

Ситуацию прокомментировали в региональном Следкоме.

70-летняя женщина попросила помочь по хозяйству 35-летнего соседа. Во время беседы пенсионерка предъявила мужчине претензии из-за того, что тот злоупотреблял алкоголем. Мужчина разозлился, взял нож и нанес множественные удары в грудь и шею хозяйке и ее 70-летней подруге. От травм потерпевшие скончались.

Злоумышленник скрылся, но позже его задержали. Выяснилось, что ранее мужчину судили за имущественные преступления. В Следкоме возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).