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В Воронеже молодого человека нашли повешенным

В Воронеже молодого человека нашли повешенным. Об этом сообщило издание «Мое».

Труп мужчины нашли в гаражно-строительном кооперативе «Светлана» на Ленинском проспекте.

По словам читателя издания, в кармане у погибшего было удостоверение сотрудника полиции. Официально эта информация не подтверждена.

В региональном Следственном комитете заявили, что началась проверка по факту обнаружения тела мужчины 1999 года рождения.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.