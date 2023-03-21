В Воронеже молодого человека нашли повешенным

В Воронеже молодого человека нашли повешенным. Об этом сообщило издание « Мое ».

Труп мужчины нашли в гаражно-строительном кооперативе «Светлана» на Ленинском проспекте.

По словам читателя издания, в кармане у погибшего было удостоверение сотрудника полиции. Официально эта информация не подтверждена.

В региональном Следственном комитете заявили, что началась проверка по факту обнаружения тела мужчины 1999 года рождения.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.