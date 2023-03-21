В Сараях за отсутствие уличного освещения оштрафовали чиновника
В январе сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об отсутствии освещения на одной из улиц в Сараях и передали его на рассмотрение судье.
В Сараях за отсутствие уличного освещения оштрафовали чиновника. Об этом сообщило
В январе сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об отсутствии освещения на одной из улиц в Сараях и передали его на рассмотрение судье.
Во вторник, 21 марта, мировой судья вынес в отношении сотрудника районной администрации постановление и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.