В Рязанской области встретили росгвардейцев-участников СВО

В Рязани встретили росгвардейцев-участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В городе росгвардейцев встретили родные, близкие и сослуживцы. По дороге домой автоколонну сводного отряда Росгвардии приветствовали местные жители.

За результаты в служебной деятельности сотрудникам ОМОН и СОБР вручили медали, памятные подарки и благодарности. После отдыха сотрудники Росгвардии продолжат выполнять служебно-боевые задачи.