В Рязанской области остановили пьяного водителя

В Рязанской области остановили пьяного водителя. Об этом во вторник, 21 марта, пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел утром 21 марта в городе Ряжск. Полицейские решили остановить автомобиль Lada Vesta для проверки документов.

При общении с водителем сотрудники ГИБДД предположили, что он пьян. Алкотестер показал 0,515 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от права управления транспортом и составили на него административный протокол. Ему грозит штраф и лишение водительских «прав».