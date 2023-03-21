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В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 54 сантиметра

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 54 сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Уровень воды составил 232 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 28 сантиметров. Показатель составил 350 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Касимова уровень воды в Оке увеличился на 24 сантиметра. Он составил 237 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на 30 сантиметров и составил 369 сантиметров.

В реке Проня в черте Быково уровень воды снизился на 30 сантиметров. Он составляет 471 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на 19 сантиметров. Он составил 734 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на 26 сантиметров. Он составил 207 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

За сутки затопило один участок дороги Шумашь — Заокское, Коростово в Рязанском районе. Остаются подтопленными 13 низководных мостов и два участка дороги. Водой отрезаны девять населенных пунктов: четыре — в Сапожковском районе, три — в Путятинском, два — в Старожиловском.