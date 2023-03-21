В Рязани полицейские задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

В Рязани полицейские задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел во вторник, 21 марта, в 11:00. В полицию обратились жители дома на Солотчинском шоссе. Они сообщили, что жильцы одной из квартир сильно шумят.

На место отправились патрульные. Они прибыли и восстановили правопорядок. Шум прекратился.

Полицейские узнали, что одной из арендаторов «шумной» квартиры была 49-летняя женщина. Главным управлением МВД по Краснодарскому краю она разыскивается по подозрению в кражах. На нее завели уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ, она пыталась скрыться от полиции.

Женщину препроводили в отдел. Ее передадут инициаторам розыска.