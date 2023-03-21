В России заявили о возможном подорожании риса

Российские производители риса сообщили торговым сетям о повышении оптовых цен на 10-30%. Причина — проблемы с урожаем, пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники среди поставщиков.

Отмечается, что урожай оказался хуже из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Он обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивается основной объем риса в стране. Снизился валовый сбор, а также понизилось качество сырья — то есть большой процент риса выбраковывают. Это ведет к росту цен на товар.

Четыре источника газеты подтвердили получение уведомлений о росте цен в диапазоне 8-30%. При этом «Лента» заявила, что «не готова транслировать повышение цен на потребителя» и ждет стабилизации ситуации, поэтому не поднимает цены. Источник «Коммерсанта» в другой сети заявил, что решения о пересмотре стоимости товара пока не приняты.

«Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке», — сообщил один из собеседников в торговой сети. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что резкое повышение цены риса может грозить снижением спроса и на другие товары. Источник «Коммерсанта» отметил, что из-за роста цен потребители могут перейти на более доступную гречку.

При этом исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко заявил, что не видит предпосылок для роста оптовых цен — учитывая запрет на экспорт риса, его запасов хватит для покрытия внутреннего спроса. В союзе ожидают, что оптовые цены упадут в ближайшую неделю. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова указала на рекордное производство крупы в 2022 году — выпущено 529 тысяч тонн.

В Минсельхозе отметили, что качество риса и объем урожая 2022 года соответствуют потребностям российских переработчиков. Оснований для повышения цен на сырье и крупы в этом сезоне нет.