В России могут запретить импорт пластиковой продукции

В России могут запретить импорт пластиковой продукции. Об этом сообщили « Известия ».

Отмечается, что в рассмотрении и ограничение производства подобной продукции внутри страны. Инициативу выразил Минпромторг.

Всего в списке 28 товаров. Их предложили заменить изделиями из бумаги, стекла, дерева или биоразлагаемыми аналогами. При этом отмечается, что рассмотрение вопроса об ограничении использования отдельных видов упаковки возможно только после проведения анализа ее альтернативных видов.

В Минпромторге уточнили, что стоимость материала должна быть экономически целесообразной для выпуска товаров для населения, в том числе и социально значимых. Также в ведомстве отметили, что обсуждают вопрос с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий.