В НАТО раскрыли планы украинских военных на ближайшие полгода

Ближайшие полгода станут решающими для исхода конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на одного из руководителей НАТО сообщил Bild .

Чиновник заявил, что украинские военные используют оружие и технику, поставляемую Западом, уже в мае. Это будет сделано, чтобы вытеснить российскую армию с востока и юга Украины. «Подготовка, материалы, логистика и знания разведывательных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления», — сообщил источник.

Также собеседник издания раскрыл планы Киева на ближайшие полгода. По его словам, украинская сторона и союзники «готовятся к весеннему или летнему наступлению». Его целью будет прорыв сухопутного моста в Крым.

Помимо этого, чиновник указал, что планируется наступление и на других направлениях. «Их следует понимать либо как отвлечение российских вооруженных сил, либо как реальную цель усилий по освобождению страны», — сказал он. При этом он напомнил, что летом прошлого года все обращали внимание на Херсон, а затем Украина неожиданно ударила по Харьковской области.