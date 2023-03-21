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В НАТО раскрыли планы украинских военных на ближайшие полгода

Ближайшие полгода станут решающими для исхода конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на одного из руководителей НАТО сообщил Bild.

Чиновник заявил, что украинские военные используют оружие и технику, поставляемую Западом, уже в мае. Это будет сделано, чтобы вытеснить российскую армию с востока и юга Украины. «Подготовка, материалы, логистика и знания разведывательных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления», — сообщил источник.

Также собеседник издания раскрыл планы Киева на ближайшие полгода. По его словам, украинская сторона и союзники «готовятся к весеннему или летнему наступлению». Его целью будет прорыв сухопутного моста в Крым.

Помимо этого, чиновник указал, что планируется наступление и на других направлениях. «Их следует понимать либо как отвлечение российских вооруженных сил, либо как реальную цель усилий по освобождению страны», — сказал он. При этом он напомнил, что летом прошлого года все обращали внимание на Херсон, а затем Украина неожиданно ударила по Харьковской области.