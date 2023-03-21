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В Крыму системы ПВО сбили беспилотник

В Крыму сработала система ПВО. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Инцидент произошел в Джанкое.

По предварительной информации, обломки повредили домовладение и магазин. Один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, его положили в больницу.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, сбитые беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. «Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель», — заметил политик. Он подчеркнул, что железная дорога и инфраструктура не повреждены.