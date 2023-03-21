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В Госдуме предложили приравнять продажу вейпов и сигарет

В Госдуме предложили приравнять продажу вейпов и сигарет. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на главу думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

«Мы предлагаем приравнять к продаже сигарет и продажу самих устройств для употребления никотина», — сказал депутат.

Метелев подчеркнул, что на вейп-устройства предлагают распространить те же требования и ограничения, которые действуют в отношении сигарет. Среди них выкладка, доведение сведений о вреде, запрет на продажу дистанционно.

По словам депутата, сегодня в табачном законодательстве отсутствуют упоминания составных частей никотиносодержащей продукции. Так, подростки легко могут ее покупать, поэтому необходимо устранить такой пробел.