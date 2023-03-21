Умер преподаватель Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Виктор Платонов

Умер преподаватель Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Виктор Платонов. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

Виктор Платонов работал в колледже с 1994 года. Он был ведущим преподавателем отделения специального фортепиано. С 2014 года являлся председателем предметно-цикловой комиссии «Фортепиано».

За годы работы Платонов подготовил более 50 выпускников. Его студенты не раз побеждали в различных конкурсах исполнителей на фортепиано.

Виктор Платонов создал педагогическую систему обучения композиции творчески одаренных детей Рязанской области. Он вел класс импровизации и композиции, в котором по его авторской методике обучались студенты колледжа и учащиеся музыкальных школ Рязани. Также он разработал авторскую программу «История современной фортепианной интерпретации». Произведения Виктора Платонова исполнялись на концертах и на итоговой государственной аттестации.

Виктор Платонов был почетным работником среднего профессионального образования, а также членом Союза композиторов России.

В Министерстве культуры региона выразили соболезнования семье педагога.