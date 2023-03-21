Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию

Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на логистов.

Так, механизм перестал работать для продукции из Канады и США, а также отдельных категорий товара вне зависимости от страны производства.

Гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло отметил, что в понедельник, 20 марта, российские компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и в автогрузовых терминалах только на товары, произведенные в Евросоюзе. Оформление американских грузов было заблокировано.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что Турция распространила среди местных компаний список подсанкционных товаров, которые с 1 марта запрещено поставлять в Россию вне зависимости от происхождения.

По словам Властопуло, Турция пока не блокирует товары двойного назначения, а ограничения введены только со стороны ЕС. Однако, по словам коммерческого директора AKFA Алексея Чернышева, Турция предприняла собственные шаги. Так, в турецком аэропорту с 20 марта отказались принимать идущие в Россию грузы 84 и 85 групп ТНВЭД («Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства», «Электрические машины и оборудование»).

Властопуло сомневается, что Турция восстановит прежнюю схему свободного пропуска. В качестве двух вариантов развития событий он назвал либо закрытие транзита товаров двойного назначения или тех, что произведены в Японии, Тайване, Канаде и США, либо полное закрытие транзита.