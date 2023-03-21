Скончался актер Пол Грант из «Звездных войн» и «Гарри Поттера»

Умер актер Пол Грант. Он известен массовому зрителю по ролям во франшизах «Гарри Поттер» и «Звездные войны», пишет таблоид The Sun.

Актера нашли без сознания неподалеку от лондонского вокзала Кингс-Кросс в четверг, 16 марта. После врачи диагностировали смерть мозга Гранта, а в воскресенье, 19 марта, актера отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Близкие Гранта не раскрыли причину его гибели. Однако в 2014 году стало известно, что актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

Наибольшее признание Пол Грант, чей рост составлял 132 сантиметра, получил после ролей одного из представителей расы эвоков во франшизе «Звездные войны» и гоблина в «Гарри Поттере и философском камне». Актеру было 56 лет.