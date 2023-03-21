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Рязанские нефтянники в 2022 году высадили свыше 600 саженцев деревьев

21 марта — Международный день лесов, который учрежден Генеральной ассамблеей ООН для привлечения внимания к вопросам рационального использования этих природных ресурсов. Главная тема дня в 2023 году — «Леса и здоровье». Леса очищают воду и воздух, способствуют поддержанию температуры планеты и помогают поглощать углерод, играют важную роль в сохранении биоразнообразия и экосистем.

«Роснефть» уделяет большое внимание мероприятиям по высадке лесов, способствуя, тем самым, устойчивому развитию экосистем, сохранению биологического разнообразия, а также борьбе с изменением климата. В 2020—2022 годах сотрудники «Роснефти» и ее дочерних предприятий высадили более 18 миллионов саженцев деревьев различных пород.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании ежегодно участвуют во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна» и в течение года инициируют собственные мероприятия. Только в 2022 году завод высадил в городе свыше 600 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной, ели и кусты сирени.

Новые деревья появились в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой и Соколова, в деревне Турлатово Рязанского района. Работники высадили аллею Славы, которую приурочили ко Дню Победы, накануне профессионального праздника высадили именную аллею.

Завод не ограничивается озеленением города, работники также занимаются экологическим просвещением школьников и студентов, на постоянной основе оказывают поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие выделяет транспорт для школьников на экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.