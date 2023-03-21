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Рязанские газовики перешли на усиленный режим работы из-за паводка

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перешли на усиленный режим работы. Это связано с активным таянием снега в регионе и ростом уровня воды в реках.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения жителей, газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети, попадающие в зону возможного подтопления. Специалисты отключили станции катодной защиты подземных газопроводов, расположенных в этих зонах.

Также организован круглосуточный мониторинг паводковой ситуации. С личным составом проведены инструктажи, отрабатывается схема взаимодействия с региональным МЧС и органами местного самоуправления.

«Напоминаем нашим абонентам, что при появлении запаха газа необходимо перекрыть краны к газоиспользующему оборудованию, открыть окна для проветривания помещения, не включать и не выключать освещение, не пользоваться телефонами и электроприборами. Следует покинуть помещение и вызвать из незагазованного места аварийную службу по телефону 04 или 104 — с мобильного», — отметил начальник ЦДС АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.