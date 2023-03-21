Рязанки сделали аборт 666 раз в 2022 году

В регионе действует 11 медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам при искусственном прерывании беременности.

В 2022 году в Рязанской области женщины решились на аборт 666 раз. Данные со ссылкой на региональный минздрав опубликовала «Медиарязань». Речь про подведомственные минздраву учреждения.

В 2021 году в них сделали 682 аборта, в 2020 — 807.

В регионе действует 11 медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам при искусственном прерывании беременности. Чаще всего аборты делают в городской клинической больнице № 8 — 435 аборта за 2022 год, в БСМП — один, в роддоме № 2 — 99. В районах области 42 аборта провели в Шиловском ММЦ, 25 — в Скопинском ММЦ, 20 — в Касимовском.

Отмечается, что перед получением направления на аборт женщина проходит обязательное двухэтапное «предабортное» консультирование с акушером-гинекологом, психологом, при необходимости специалистом по социальной работе и юристом.

В прошлом году после получения консультаций от аборта отказались 13,9% обратившихся женщин — это 112 сохранённых беременностей.