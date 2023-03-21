Рязанец обвинил погибшего знакомого в угоне машины после смертельного ДТП

Рязанец обвинил погибшего знакомого в угоне машины после смертельного ДТП.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского суда, рязанец на парковке договорился со знакомым, что тот перегонит его машину в деревню. По дороге произошло ДТП, в котором знакомый рязанца погиб.

Хозяин машины отправился в деревню следом на другом автомобиле. Он увидел смертельную аварию и понял, что знакомый не вписан в страховку.

Тогда рязанец написал донос, что машину у него угнали. Однако проверка показала, что мужчина говорит неправду. Его обвинили в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

Подсудимый вину не признал. Суд счел рязанца виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей.