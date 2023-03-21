Рязанец носил с собой найденные наркотики и получил срок

Следствие установило, что безработный 28-летний рязанец в субботу, 4 марта, нашел у мусорных баков жилого дома сверток с метилэфедроном массой не менее 1,25 грамма. Мужчина забрал пакет с наркотиками и носил с собой, пока его не задержали.

Рязанец носил с собой найденные наркотики и получил срок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

Следствие установило, что безработный 28-летний рязанец в субботу, 4 марта, нашел у мусорных баков жилого дома сверток с метилэфедроном массой не менее 1,25 грамма. Мужчина забрал пакет с наркотиками и носил с собой, пока его не задержали.

Железнодорожный районный суд города Рязани признал мужчину виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере») и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.