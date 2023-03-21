Под Владимиром мужчина пойдет под суд за пытку раскаленным утюгом знакомого

Житель Коврова Владимирской области пойдет под суд за пытку раскаленным утюгом собутыльника. Как пишет Lenta, ЧП произошло в сентябре 2022 года.

Знакомые мужчины и сожительница подозреваемого распивали алкоголь. После того, как напитки закончились, а денег на покупку новой партии не оказалось, один из них решил продать телефон собутыльника.

Обвиняемый потребовал сказать пароль от смартфона, но получил отказ. Тогда он стал избивать жертву, пообещал отрезать ему ухо, два раза приложил к телу пострадавшего раскаленный утюг. Телефон сожители продали за 700 рублей.

Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ст. 162 ч. 2) УК РФ.

Уголовное дело в отношении женщины рассмотрят отдельно.