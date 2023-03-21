Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
Чтв, 23
ЦБ USD 76.84 -0.4 22/03
ЦБ EUR 82.54 0.17 22/03
Нал. USD 76.8 / 82 21/03 14:50
Нал. EUR 82.15 / 83.95 21/03 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
Вчера 11:46
1 642
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
7 159
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
48 691
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
14 833
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Владимиром мужчина пойдет под суд за пытку раскаленным утюгом знакомого

Житель Коврова Владимирской области пойдет под суд за пытку раскаленным утюгом собутыльника. Как пишет Lenta, ЧП произошло в сентябре 2022 года.

Знакомые мужчины и сожительница подозреваемого распивали алкоголь. После того, как напитки закончились, а денег на покупку новой партии не оказалось, один из них решил продать телефон собутыльника.

Обвиняемый потребовал сказать пароль от смартфона, но получил отказ. Тогда он стал избивать жертву, пообещал отрезать ему ухо, два раза приложил к телу пострадавшего раскаленный утюг. Телефон сожители продали за 700 рублей.

Теперь фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ст. 162 ч. 2) УК РФ.

Уголовное дело в отношении женщины рассмотрят отдельно.