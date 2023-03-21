По затопленной дороге под Рязанью запретят движение транспорта

Под Рязанью запретили движение транспорта по участку дороги «Шумашь — Заокское — Коростово». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Речь идет об участке в районе села Шумашь. Движение будет запрещено со вторника, 21 марта, с 15:00. Это связано с подъемом уровня паводковых вод.

Отмечается, что имеется объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.