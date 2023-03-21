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На 11 рязанских улицах во вторник отключат холодную воду

На 11 рязанских улицах во вторник, 21 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 10:00 до 15:00 без ресурса останется дом № 35 по улице Баженова (ОКПБ имени Баженова).

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Рытикова, дома №№ 11, 12, 14, 9;
  • улица Трудовая, дома №№ 15 (административное здание), 17/43, 19, 21, 23;
  • улица Космодемьянской, дома №№ 26, 28/10, 30/7, 32, 34;
  • ул. Разина, дома №№ 42/19, 44, 45, 46, 47.

До 17:00 водоснабжение отключат по адресам:

  • 2-й Дачный переулок, дома №№ 14/2, 16/1, 18/2, 20/1, 21;
  • улица Дачная, дома №№ 61, 63;
  • улица Заречная, дома №№ 10, 11/35, 12/33, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Луговая, дома №№ 13/31, 15/34, 54, 56;
  • улица Луковская, дома №№ 41/6-43, 42/4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61/27, 62/25, 63/30 литера А, 63/30 литера Б, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73;
  • улица Северная, дома №№ 10, 11/42, 12/37, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а.