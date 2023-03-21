На 11 рязанских улицах во вторник отключат холодную воду

На 11 рязанских улицах во вторник, 21 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского « Водоканала ».

С 10:00 до 15:00 без ресурса останется дом № 35 по улице Баженова (ОКПБ имени Баженова).

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

улица Рытикова, дома №№ 11, 12, 14, 9;

улица Трудовая, дома №№ 15 (административное здание), 17/43, 19, 21, 23;

улица Космодемьянской, дома №№ 26, 28/10, 30/7, 32, 34;

ул. Разина, дома №№ 42/19, 44, 45, 46, 47.

До 17:00 водоснабжение отключат по адресам: