На Чукотке водитель и пассажир снегохода погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом

На Чукотке водитель и пассажир снегохода погибли, пытаясь в пургу проехать под мостом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительной информации, 25-летний мужчина на снегоходе Arctic Cat в непогоду, пытаясь проехать под мостом, не рассчитал расстояние и врезался в пролетное строение. «Водитель и 31-летний пассажир получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщило ведомство.

Отмечается, что водитель не имел права управлять транспортом, а снегоход не был зарегистрирован. В ведомстве подчеркнули, что водителя ранее привлекали к административной ответственности за езду без прав на незарегистрированном транспорте. В январе и феврале 2023 года ему выносили предостережение за нарушение правил дорожного движения.