МИД РФ: Москва расценит поставки Киеву снарядов с ураном как использование ядерного оружия

Москва расценит поставки Киеву снарядов с ураном как использование ядерного оружия. Об этом во вторник, 21 марта, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат предупредил западных спонсоров Киева от поощрения ядерных провокаций и шантажа.

«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями», — заявил политик, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее появилась информация, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.